У мадридському Реалі виникли сумніви щодо рівня гри Трента Александер-Арнольда після його переходу з Ліверпуля. Як повідомляє Diario Que, головне занепокоєння викликає його гра в обороні — зокрема при дуелях один в один.

Хоча англієць встиг записати на свій рахунок дві результативні передачі у п’яти матчах Клубного чемпіонату світу, цього виявилося замало. Реал завершив турнір на стадії півфіналу, поступившись ПСЖ з рахунком 0:4.

Нагадаємо, мадридський клуб придбав Александер-Арнольда всього за 10 мільйонів євро — контракт футболіста з Ліверпулем спливав у червні.