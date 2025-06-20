Михайло Цирук

Літнє міжсезоння в самому розпалі, а разом з ним у розпалі трансферне вікно, у межах якого ми вже побачили чимало дуже яскравих переходів. Пропонуємо пригадати найяскравіші з них, однак лише ті, що вже офіційно сталися.

Трент Александр‑Арнольд → Реал Мадрид (€10 млн)

Одним із найгучніших трансферів став перехід Трента Александра-Арнольда з Ліверпуля до мадридського Реала. Багаторічний лідер правого флангу оборони мерсисайдців, чемпіон Англії та переможець ЛЧ відкриває нову главу кар’єри, долучаючись до одного з найуспішніших клубів в історії. У спину Трента зараз летить чимало звинувачень від прихильників червоних: мовляв, попрощався з командою, яка дала все, без належної поваги. Однак навряд чи англійського захисника це надто бентежить.

Матеус Кунья → Манчестер Юнайтед (€74 млн)

Просто шалені гроші виклав Ман Юнайтед за лідера Вулвергемптона Матеуса Кунью, проте 15+6 у попередньому сезоні АПЛ частково виправдовують таку високу ціну на гравця. Тепер вболівальникам червоних дияволів залишається лише сподіватися на те, що бразилець заграє так само успішно й на Олд Траффорд, а не стане для МЮ черговим Антоні.

Дін Хейсен → Реал Мадрид (€62,5 млн)

Неможливо оминути увагою й ще один трансфер з Англії в мадридський Реал. Уже колишній партнер нашого Іллі Забарного за центром захисту Борнмута провів повноцінний сезон у складі основного гравця команди, дебютував за збірну Іспанії та встиг переконати вершкових у тому, що у свої 20 років він вартий таких грошей.

Джеремі Фрімпонг → Ліверпуль (€40 млн)

Цікаві трансфери цього літа були, та ось-ось знову будуть, не лише з Ліверпуля, а й в Ліверпуль. Правий захисник Баєр Джеремі Фрімпонг провів майже повний сезон у німецькій Бундеслізі, пропустивши лиш один матч, та оформив солідні 5+12 результативних дій у всіх турнірах. Тож не дивно, що під час пошуку заміни Тренту вибір мерсисайдців упав саме на нього.

Матіс Тель → Тоттенгем (викуп після оренди за €35 млн)

Цей 20-річний француз є яскравим прикладом того, як важливо знайти свій клуб. У мюнхенській Баварії у нападника Матіса Теля на старті сезону відверто не йшло, тож взимку його віддали в оренду лондонському Тоттенгему, і це рішення виявилося цілком правильним. В англійському клубі Тель швидко став важливим гравцем основи, відіграв майже в усіх поєдинках, у яких лише міг, і став переможцем Ліги Європи. Не дивно, що після завершення сезону шпори вирішили придбати його на постійній основі.

Тіджані Рейндерс → Манчестер Сіті (€55 млн)

А завершать нашу добірку три коштовні трансфери від Манчестер Сіті, і перший з них - Тіджані Рейндерс. Півзахисник провів чудовий сезон у Мілані, забивши 10 голів і віддавши 5 асистів у 37 матчах Серії А, тож тепер матиме шанс допомогти команді Гвардіоли повернутися на вершину англійського футболу.

Раян Шеркі → Манчестер Сіті (€36,5 млн)

Хороша кампанія на клубному рівні, у якій Шеркі відзначився 12 голами та 20 результативними передачами у футболці Ліона, просто не могла не залишитися непоміченою більш топовими клубами, тож по головний трансферний актив ткачів прийшов досить солідний покупець. Подивимося, чи зможе молодий француз розкрити свій талант і в АПЛ.

Раян Аїт‑Нурі → Манчестер Сіті (€36,8 млн)

Та одним Раяном у це трансферне вікно Сіті вирішив не обмежуватися, тож підписали ще й лівого захисника Вулвергемптона Аїт‑Нурі. У минулій кампанії алжирець забив у всіх турнірах 5 голів, а також віддав 7 результативних передач. Втім, усе це було на рівні Вулвз, і тепер футболістові необхідно довести, що він здатен бути настільки ж корисним і в одній з найкращих команд світу.

У матеріалі використані фото Getty Images