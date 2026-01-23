У Мілані відбувся перший поєдинок 22-го туру чемпіонату Італії, в якому Інтер приймав Пізу. Матч на стадіоні Джузеппе Меацца заврешився переконливою перемогою господарів поля з рахунком 6:2.

Початок зустрічі став холодним душем для нерадзуррі. Уже на 11-й хвилині півзахисник Пізи Стефано Морео відкрив рахунок, а на 23-й хвилині він же оформив дубль, подвоївши перевагу гостей.

Інтер зумів відповісти ще до перерви. На 39-й хвилині Пйотр Зелінські скоротив відставання, реалізувавши пенальті, а вже за дві хвилини Лаутаро Мартінес відновив рівновагу. У компенсований до першого тайму час Франческо Еспозіто вивів міланський клуб уперед, зробивши рахунок 3:2.

У другій половині зустрічі господарі повністю контролювали гру. На 82-й хвилині Федеріко Дімарко забив четвертий м’яч, ще через чотири хвилини Анж-Йоан Бонні довів рахунок до 5:2, а в компенсований час Генріх Мхітарян поставив остаточну крапку — 6:2.

Після цієї перемоги Інтер має 52 очки після 22 матчів і одноосібно очолює турнірну таблицю Серії А. Піза з 14 балами залишається на останньому, 20-му місці.

У наступному турі Інтер 1 лютого зіграє проти Кремонезе, тоді як Піза днем раніше зустрінеться з Сассуоло.

Італія. Серія А. 22 тур

Інтер – Піза 6:2

(Зелінські 39 пен, Мартінес 41, Еспозіто 45+2, Дімарко 82, Бонні 86, Мхітарян 90+3 – Морео 11, 23)