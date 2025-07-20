Історичний момент для Мілана. Через 64 роки настають великі зміни
Голкіпер увійде до історії клубу
близько 13 годин тому
Фото: Getty Images
Майка Меньяна, французького воротаря Мілана, було названо головним тренером Массіміліано Алегрі новим капітаном команди на сезон 2025/26.
Це історичний момент для россонері, оскільки через 64 роки капітанську пов'язку одягне іноземний футболіст.
За даними Gazzetta dello Sport, 30-річний Майньян, чий контракт закінчується наступного літа, прийде на зміну Нільсу Лідхольму, останньому іноземному капітану Мілана з 1961 року.
Хоча Меньян раніше носив капітанську пов'язку і за Паулу Фонсеки, і за Сержіу Консейсау, це було з відсутністю постійних капітанів. Тепер його капітанство стає офіційним та постійним.
Поділитись