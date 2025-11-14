Павло Василенко

З’явилася нова інформація про стан Оскара – і нарешті пояснено причину драматичного інциденту.

Кілька днів тому колишнього гравця збірної Бразилії терміново доставили до лікарні, після чого клуб почав поетапно повідомляти про його стан.

За свою кар’єру Оскар виступав за Інтернасьонал, Челсі та Шанхай Порт, а наприкінці минулого року повернувся до Сан-Паулу, де колись розпочинав професійний шлях. 34-річний півзахисник нещодавно відновив тренування після перелому поперекового відділу хребта та травми литкового м’яза. Проте під час заняття у вівторок йому раптово стало зле, і він не зміг продовжити тренування.

Ситуація виявилася серйозною: до бази довелося викликати швидку, а футболіста негайно доправили до лікарні. Після низки обстежень лікарі виявили тривожні подробиці – у Оскара спостерігалися серйозні серцеві порушення. На щастя, його стан був стабільним, і, як повідомив клуб, життю загрози немає.

Пізніше Сан-Паулу уточнив, що медики вирішили залишити гравця в клініці на довший термін для подальших досліджень. Зараз він перебуває у кардіологічному відділенні лікарні «Ейнштейн» у Сан-Паулу, де в п’ятницю має пройти спеціалізоване електрофізіологічне обстеження.

Інцидент у вівторок лікарі описали як вазовагальну синкопе – раптову непритомність, спричинену вертикальним положенням тіла та рефлекторним зниженням серцевого ритму або артеріального тиску.

Поки що невідомо, чи повернеться Оскар до футболу. За збірну Бразилії він провів 48 матчів у 2011–2015 роках, забив 12 голів і віддав 13 результативних передач.