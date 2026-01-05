Павло Василенко

Кар’єра Кевіна Кампля добігає кінця не через втрату форми чи місця в складі, а через глибоку особисту трагедію. 35-річний півзахисник оголосив про рішення залишити РБ Лейпциг і фактично завершити професійні виступи, поставивши на перше місце сім’ю після смерті свого брата Секі.

Словенський футболіст провів у Лейпцигу майже дев’ять років і став одним із символів клубу. Проте події жовтня минулого року кардинально змінили його пріоритети. Втрата брата змусила Кампля переглянути сенс усього, що відбувалося навколо, і ухвалити болісне, але усвідомлене рішення – «повісити бутси на цвях».

Про свій намір Кампль уже повідомив керівництво клубу. Матч проти Фрайбурга (14 січня) стане для нього останнім у футболці «биків». Після трагедії хавбек опублікував зворушливе звернення в соціальних мережах, де подякував братові за життєві уроки та зізнався, що його серце назавжди залишиться з ним.

У коментарі для офіційного сайту Лейпцига Кампль подякував клубу, тренерам, партнерам і вболівальникам за роки підтримки та спільні успіхи. Він наголосив, що пишається шляхом, який команда пройшла разом, і трофеями, здобутими за цей час.

Насамкінець словенець чітко окреслив свої пріоритети: найближчим часом він хоче бути поруч із родиною. Кампль не виключає повернення у футбол у далекому майбутньому, але зараз визнає – думки про поле поступилися бажанню провести час з тими, хто для нього найважливіший.