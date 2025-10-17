РБ Лейпциг знову виявляє інтерес до півзахисника Шахтаря Марлона Гомеса. За інформацією Transferfeed, німецький клуб готовий повернутися до переговорів про перехід бразильця вже найближчим зимовим трансферним вікном.

Влітку РБ Лейпциг вже контактував із представниками Марлона, але тоді перехід не відбувся через вимоги Шахтаря, який оцінював гравця приблизно в 30 мільйонів євро. Наразі ситуація може змінитись, і німецький клуб бачить можливість зміцнити центр поля перед другою частиною сезону.

Цього сезону 21-річний бразильський хавбек провів 16 матчів у всіх турнірах і зробив три результативні передачі. Марлон приєднався до Шахтаря у січні 2024 року за 12 мільйонів євро із бразильського клубу Васко да Гама.

