Павло Василенко

Легендарний бразильський футболіст Дані Алвес замислився над можливим поверненням у професійний футбол, водночас не відмовляючись від амбітної мрії зіграти на чемпіонаті світу. За інформацією місцевих ЗМІ, 42-річний ексзахисник розглядає варіант виступів у ролі тренера-гравця португальського клубу Сан-Жоау де Вер, співвласником якого він є.

Повідомляється, що Алвес уже займається оформленням усіх необхідних реєстраційних документів, аби мати можливість бути заявленим до кінця поточного сезону. Попри поважний вік, бразилець нібито не полишає надії повернутися на поле й довести свою готовність до великого футболу.

Ба більше, за даними джерел, Дані Алвес усе ще мріє провести свій останній чемпіонат світу у складі національної збірної Бразилії, який може відбутися вже цього року. Для гравця з такою кар’єрою участь у ще одному мундіалі стала б символічним завершенням футбольного шляху.

Нагадаємо, Дані Алвес вважається одним із найкращих правих захисників в історії футболу. За роки кар’єри він здобув рекордну кількість трофеїв, виступаючи за Барселону, Севілью, Ювентус і ПСЖ. У складі каталонського клубу він тричі вигравав Лігу чемпіонів, а зі збірною Бразилії двічі тріумфував на Кубку Америки та Кубку конфедерацій.

Водночас спортивну спадщину Алвеса серйозно затьмарили юридичні проблеми: у 2024 році його було засуджено в Іспанії у справі про зґвалтування, що стало темною плямою на його репутації.