Колишній захисник Барселони та збірної Бразилії Дані Алвес ухвалив рішення відновити кар’єру у 42 роки. Бразилець став власником португальського клубу Сан-Жоау де Вер, який виступає у третьому дивізіоні, та планує не лише керувати командою, а й виходити на поле.

За інформацією ESPN Brasil, Алвесу вдалося заручитися фінансовою підтримкою групи інвесторів із Бразилії, які допомогли закрити угоду з придбання клубу. У новому проєкті досвідчений футболіст розглядає себе як граючого керівника, поєднуючи адміністративні функції з виступами за команду.

Дані Алвес не грав у офіційних матчах майже три роки. Цей період став для нього надзвичайно складним через судові процеси та перебування у в’язниці понад рік. Попри це, повернення у футбол у новому статусі може стати символічним завершенням кар’єри одного з найтитулованіших гравців свого покоління.