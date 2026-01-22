Павло Василенко

Футболіст збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко офіційно повернувся до Німеччини. 39-річний нападник підписав контракт до кінця поточного сезону з Шальке 04, який наразі очолює турнірну таблицю Другої Бундесліги. Про це гельзенкірхенський клуб повідомив у четвер через свої соціальні мережі.

Капітан балканської збірної має допомогти команді в боротьбі за повернення до еліти німецького футболу. «Шальке» випереджає найближчого переслідувача – Ельверсберг – на чотири очки, однак відчуває серйозні проблеми з результативністю. Команда забила лише 22 голи у 18 матчах, і лише три клуби ліги мають гірший показник.

Колишній нападник Манчестер Сіті та Інтера перебрався до Німеччини з Фіорентини. У поточному сезоні Серії А Джеко провів 11 матчів, але не зумів відзначитися забитими м’ячами.

«Я почав уважно стежити за клубом одразу, як з’явився інтерес. Бачив кілька матчів і був вражений тим, як команда прогресує після кількох складних років», – цитує Джеко агентство AFP.

Шальке 04 є семиразовим чемпіоном Німеччини, востаннє клуб тріумфував у 1958 році. За останнє десятиліття команда двічі вилітала з Бундесліги, востаннє – після сезону 2022/23. Сам Джеко добре знайомий з німецьким футболом: у 2009 році він став чемпіоном з Вольфсбургом і забив 85 голів у 142 матчах Бундесліги.