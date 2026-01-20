Павло Василенко

Легендарний боснійський нападник Едін Джеко близький до повернення в німецький футбол. За інформацією кількох європейських джерел, 39-річний форвард уже досяг особистої домовленості з Шальке 04, який нині виступає у Другій Бундеслізі. Втім, трансфер ще не завершений: клуб із Гельзенкірхена поки не узгодив умови переходу з нинішнім роботодавцем Джеко – італійською Фіорентиною.

Для Джеко Німеччина добре знайома сторінка кар’єри. Саме тут він пережив один із найяскравіших етапів своєї футбольної біографії: у 2009 році став чемпіоном Бундесліги з Вольфсбургом, а вже наступного сезону здобув звання найкращого бомбардира ліги, забивши 22 м’ячі. Після цього його шлях проліг до Манчестер Сіті, де він провів п’ять років, а згодом – до Роми, Інтера та Фенербахче.

Влітку 2025 року Джеко приєднався до Фіорентини, однак у Серії А не зумів закріпитися в основі. За 11 матчів у чемпіонаті він не відзначився жодним голом, що й стало ключовою причиною можливого розставання з клубом.

Попри вік, нападник залишається важливою фігурою для збірної Боснії і Герцеговини – на його рахунку рекордні 146 матчів і 72 голи. Шальке, який очолює співвітчизник Джеко Мірон Мусліч, після 18 турів лідирує у Другій Бундеслізі, маючи 38 очок і випереджаючи найближчого переслідувача на чотири бали.