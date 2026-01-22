Джеррард: «Слоту потрібно припинити говорити про низький блок»
Легенда Ліверпуля розкритикував нинішнього тренера клубу
22 хвилини тому
Колишній капітан і півзахисник Ліверпуля Стівен Джеррард прокоментував нещодавні висловлювання головного тренера команди Арне Слота щодо труднощів у матчах проти суперників, які діють із насиченою обороною.
Після перемоги над Марселем з рахунком 3:0 у Лізі чемпіонів наставник мерсисайдців звернув увагу на нестабільність гри, заявивши, що команді непросто знаходити простір проти низького блоку. Втім, на думку Джеррарда, подібні акценти є зайвими, про що він заявив у коментарі, який наводить Daily Mail.
Йому потрібно припинити говорити про низький блок. Проти Ліверпуля так грали ще тоді, коли я сам виступав за клуб, і так само грали задовго до цього.
Так влаштований футбол. Суперники завжди робитимуть усе можливе, щоб зупинити Ліверпуль.
Ключове завдання — знаходити рішення. У вас є гравці. Тоді матчі проти команд із низьким блоком завершуватимуться перемогами, а не нічиїми. Вони не змінюватимуть свій стиль.
У найближчій грі з Борнмутом Ліверпуль знову зіткнеться з низьким блоком. Лідери команди повинні йти вперед і забивати, щоб здобути перемогу.
