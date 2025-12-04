Сергій Разумовський

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може змінити клуб уже найближчим часом. Про це повідомляє іспанське видання Defensa Central.

За даними джерела, керівництво іспанського гранда ухвалило рішення продовжити контракт із основним голкіпером команди Тібо Куртуа. У разі підписання нової угоди бельгієць і надалі залишатиметься беззаперечним першим номером, тож Лунін, який прагне стабільної ігрової практики, ймовірно, залишить Мадрид у пошуках клубу, де зможе отримати більше часу на полі.

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів лише один матч на клубному рівні, у якому пропустив три м’ячі, хоча тоді Реал здолав Олміпіакос на загальному етапі Ліги чемпіонів. Попри обмежену кількість ігор, авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 25-річного українця у 18 мільйонів євро, що свідчить про високий потенціал і попит на гравця на європейському ринку.

Нагадаємо, Реал розгромом над Атлетіком перервав жахливу серію в чемпіонаті.