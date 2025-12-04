Сергій Разумовський

Мадридський Реал у перенесеному поєдинку 19-го туру іспанської Ла Ліги здобув розгромну виїзну перемогу над Атлетіком із рахунком 3:0. Вирішальний внесок у результат зробив Кіліан Мбаппе, який оформив дубль, ще один гол у ворота баскського клубу забив Едуардо Камавінґа, остаточно знявши питання щодо переможця матчу.

Для команди з Мадрида ця звитяга стала першою в чемпіонаті після невдалої серії з трьох поспіль нічиїх, які дещо загальмували їхній рух у турнірній таблиці. Попри це, Реал продовжує залишатися серед головних претендентів на титул.

Нагадаємо, за клуб виступає голкіпер національної збірної України Андрій Лунін, який, однак, у поточному сезоні провів лише один офіційний матч проти Олімпіакоса у п’ятому турі загального етапу Ліги чемпіонів. У тій зустрічі він пропустив три м’ячі, та Реал усе ж святкував перемогу з рахунком 4:3.

Після перемоги над Атлетіком мадридський клуб має у своєму активі 36 очок у турнірній таблиці Ла Ліги. Цей результат дозволив Реалу скоротити відставання від Барселони до одного бала та ще щільніше наблизитися до головного конкурента в боротьбі за перше місце.

Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп висунув вимоги Реалу для можливого призначення.