У четвертому турі англійської Прем’єр-ліги відбулося одразу чотири несподівані результати. Астон Вілла не змогла втримати нічию з Ноттінгем Форест, Кристал Пелас поступився Іпсвічу в меншості, Ліверпуль втратив очки у домашньому матчі з Фулгемом, а Челсі не здолав Галл Сіті на Стемфорд Бридж.

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Астон Вілла – Ноттінгем Форест – 1:2

Бірмінгемська команда на власному полі першою пропустила, але після перерви зуміла відновити рівновагу. На 46-й хвилині Делап вивів Ноттінгем Форест уперед, а на 74-й хвилині Аліссон зрівняв рахунок.

Господарі намагалися розвинути успіх і вирвати перемогу, проте в кінцівці зустрічі саме гості завдали вирішального удару. На 88-й хвилині Ігор Жезус забив другий м’яч Ноттінгем Форест і приніс своїй команді перемогу.

Кристал Пелас – Іпсвіч – 2:3

Кристал Пелас активно розпочав матч і вже на 14-й хвилині відкрив рахунок зусиллями Халайлі. Однак Іпсвіч швидко відповів двома голами. Емерсонн відзначився на 23-й хвилині, а Девіс ще до перерви вивів гостей уперед.

У другому таймі Кристал Пелас, граючи в меншості, зумів зрівняти рахунок. На 75-й хвилині Ларсен реалізував свою нагоду та зробив рахунок 2:2.

Здавалося, що господарі зможуть утримати нічию, але Іпсвіч вирвав перемогу в останню хвилину основного часу. Флеммінг забив на 90-й хвилині та приніс гостям три очки.

Ліверпуль – Фулгем – 0:0

Ліверпуль не зміг продемонструвати звичне домінування на Енфілді. Господарі контролювали м’яч і намагалися загострювати гру біля воріт Фулгема, але створених моментів виявилося недостатньо для перемоги.

Фулгем грамотно діяв в обороні та зумів зберегти свої ворота недоторканними. У підсумку команди завершили зустріч без забитих м’ячів, а Ліверпуль втратив важливі очки у домашньому матчі.

Челсі – Галл – 2:2

Челсі відкрив рахунок уже на сьомій хвилині. Роджерс скористався нагодою та вивів лондонців уперед.

Втім, Галл Сіті не розгубився і ще до перерви перевернув перебіг матчу. Беллумі відзначився двічі – на 28-й та 34-й хвилинах. Таким чином, гості забили два м’ячі за шість хвилин і змусили фаворита відіграватися.

Челсі зумів уникнути поразки після голу Жоао Педро на 66-й хвилині. Однак вирвати перемогу лондонцям не вдалося – матч завершився внічию 2:2.

Після чотирьох турів Галл набрав вісім очок і продовжує сенсаційно випереджати Челсі, у якого сім балів. Ліверпуль із шістьма очками посідає шосте місце, а Іпсвіч із такою самою кількістю балів розташувався сьомим.

Кристал Пелас набрав три очки та перебуває біля нижньої частини турнірної таблиці. Астон Вілла має лише один бал і також несподівано опинилася серед аутсайдерів чемпіонату.

АПЛ, четвертий тур

Астон Вілла – Ноттінгем Форест 1:2

Голи: Аліссон, 74 – Делап, 46, Ігор Жезус, 88

Кристал Пелас – Іпсвіч 2:3

Голи: Халайлі, 14, Ларсен, 75 – Емерсонн, 23, Девис, 45, Флеммінг, 90

Вилучення: Дісасі, 34 (вилучення)

Ліверпуль – Фулгем 0:0

Челсі – Галл 2:2

Голи: Роджерс, 7, Жоао Педро, 66 – Беллумі, 28, 34