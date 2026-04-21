Сергій Разумовський

Захисник Шахтаря Валерій Бондар пояснив, чому півзахисник Марлон Гомес у підсумку не потрапив до заявки на центральний матч 24-го туру української Прем’єр-ліги проти Полісся, який завершився перемогою донецької команди з рахунком 1:0.

Сам Бондар став героєм зустрічі, адже саме його гол виявився єдиним і приніс «гірникам» важливі три очки. Про ситуацію з бразильським хавбеком футболіст розповів у коментарі, який наводить пресслужба клубу з посиланням на ефір програми «Футбол 360».

За словами Валерія Бондаря, проблема виникла вже після розминки перед початком поєдинку. Марлон Гомес відчув дискомфорт у м’язі, через що було ухвалено рішення не ризикувати його здоров’ям

Після розминки він відчув дискомфорт у м’язі. Марлон сказав, що довіряє Бондаренку, та наголосив, що не хоче підводити команду. Сталася непередбачувана ситуація. Валерій Бондар

