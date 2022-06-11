П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
Голкіпер «Шахтаря» провів останню гру за «синьо-жовтих»
19:46
Андрій П'ятов / Фото - УАФ
Голкіпер збірної України Андрій П'ятов висловився в ефірі «Головної команди» щодо останнього в міжнародній кар'єрі матчу Ліги націй проти Вірменії (3:0).
102 матчі за збірну? Я навіть мріяти про це не міг. Зрозумів, що мрії здійснюються, якщо правильно все робити, правильно готуватись. Я вважаю, що я це заслужив.
Було відчуття, ніби я перший матч грав за збірну. Було тремтіння. Я розумів, що я сконцентрований, я готовий сьогодні зіграти. Ми сьогодні виграли, і я дуже щасливий, що це припало на мій останній матч.
Щодо моменту з Забарним, ми з ним домовились. Все нормально. У нас у збірній сім’я. Ми підтримуємо один одного. Я дуже вдячний всім хлопцям, всьому персоналу. Єдність – це наша сила.
Нагадаємо, П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського.
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