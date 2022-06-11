П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»

Андрій П'ятов / Фото - УАФ

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов висловився в ефірі «Головної команди» щодо останнього в міжнародній кар'єрі матчу Ліги націй проти Вірменії (3:0).

Було відчуття, ніби я перший матч грав за збірну. Було тремтіння. Я розумів, що я сконцентрований, я готовий сьогодні зіграти. Ми сьогодні виграли, і я дуже щасливий, що це припало на мій останній матч.

Щодо моменту з Забарним, ми з ним домовились. Все нормально. У нас у збірній сім’я. Ми підтримуємо один одного. Я дуже вдячний всім хлопцям, всьому персоналу. Єдність – це наша сила.