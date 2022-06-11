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П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»

Голкіпер «Шахтаря» провів останню гру за «синьо-жовтих»
Футбол Збірна України
19:46
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
Андрій П'ятов / Фото - УАФ

Голкіпер збірної України Андрій П'ятов висловився в ефірі «Головної команди» щодо останнього в міжнародній кар'єрі матчу Ліги націй проти Вірменії (3:0).

102 матчі за збірну? Я навіть мріяти про це не міг. Зрозумів, що мрії здійснюються, якщо правильно все робити, правильно готуватись. Я вважаю, що я це заслужив.

Було відчуття, ніби я перший матч грав за збірну. Було тремтіння. Я розумів, що я сконцентрований, я готовий сьогодні зіграти. Ми сьогодні виграли, і я дуже щасливий, що це припало на мій останній матч.

Щодо моменту з Забарним, ми з ним домовились. Все нормально. У нас у збірній сім’я. Ми підтримуємо один одного. Я дуже вдячний всім хлопцям, всьому персоналу. Єдність – це наша сила.

Нагадаємо, П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Вірменії (футбол) Андрій Пятов Ілля Забарний

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