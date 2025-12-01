Павло Василенко

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета опинився у центрі скандалу після того, як отримав абсурдну червону картку в матчі проти Ліверпуля. Бразилець вибухнув емоціями, коли суддя зафіксував фол у центрі поля після появи на полі Нікласа Фюлькруга. Різка реакція привела до жовтої картки, але футболіст не зупинився й продовжив словесну атаку на арбітра, попри спроби гравців обох команд його заспокоїти.

У підсумку Пакета отримав друге попередження і залишив Вест Гем у меншості на 84-й хвилині, коли команда все ще поступалася в один м’яч.

Після матчу бразилець не став вибачатися. Навпаки – він знову виплеснув емоції у соцмережах, коментуючи матеріал Sky Sports, де його вилучення назвали наслідком «абсурдної поведінки». Пакета поклав частину провини на Футбольну асоціацію (ФА), заявивши, що його психологічний стан похитнувся через затяжне дворічне розслідування та звинувачення у договірних матчах. Хоча його зрештою виправдали, справа зруйнувала довгоочікуваний перехід до Манчестер Сіті та залишила глибокий слід.

«Абсурдно, що твоє життя і кар’єра руйнуються протягом двох років – без жодної психологічної підтримки від федерації. Можливо, моя «безглузда поведінка» – лише відображення всього, що мені довелося пережити. І, схоже, я маю терпіти й далі! Вибачте, якщо я не ідеальний!» – написав Пакета.

Наразі Вест Гем займає 17-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 11 очок.