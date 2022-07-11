Палкін: «Де Дзербі вписав своє ім'я в історію «Шахтаря» як тренер-переможець»

Генеральний директор « Шахтаря » Сергій Палкін в своєму Facebook прокоментував відхід Роберто Де Дзербі з поста головного тренера « гірників ».

Дякуємо Містера за час, проведений в « Шахтарі », за яскравий футбол, красиві перемоги і незабутні емоції. Де Дзербі вписав своє ім'я в історію клубу як тренер-переможець: він разом з командою завоював трофей Суперкубка України-2021 і впевнено вів « Шахтар » до чемпіонського титулу.

Окремо хочеться сказати спасибі Роберто і його тренерському штабу за виняткову порядність і відданість клубу, коли після початку повномасштабної війни вони залишилися вірні команді і разом з нею провели благодійний тур на підтримку України. Бажаю Роберто Де Дзербі і його асистентам нових професійних успіхів і великих досягнень в тренерській кар'єрі! Нехай попереду буде багато великих перемог і завойованих трофеїв! Спасибі, Роберто! »