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Палкін: «Де Дзербі вписав своє ім'я в історію «Шахтаря» як тренер-переможець»

Італієць пропрацював з «гірниками» менше року
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:38
Палкін: «Де Дзербі вписав своє ім'я в історію «Шахтаря» як тренер-переможець»

Генеральний директор « Шахтаря » Сергій Палкін в своєму Facebook прокоментував відхід Роберто Де Дзербі з поста головного тренера « гірників ».

« Дорогі друзі! ФК « Шахтар » і головний тренер Роберто Де Дзербі прийняли рішення про дострокове завершення співпраці. Де Дзербі провів з командою неповний сезон, всього 30 матчів, але навіть за цей час підтвердив, що є сильним і амбітним тренером, а ми ще раз переконалися, що рік тому зробили абсолютно правильний вибір. Клуб пов'язував з Роберто великі надії, і дуже шкода, що через обставини, що склалися потенціал нашої співпраці не був реалізований повною мірою.

Дякуємо Містера за час, проведений в « Шахтарі », за яскравий футбол, красиві перемоги і незабутні емоції. Де Дзербі вписав своє ім'я в історію клубу як тренер-переможець: він разом з командою завоював трофей Суперкубка України-2021 і впевнено вів « Шахтар » до чемпіонського титулу.

Окремо хочеться сказати спасибі Роберто і його тренерському штабу за виняткову порядність і відданість клубу, коли після початку повномасштабної війни вони залишилися вірні команді і разом з нею провели благодійний тур на підтримку України. Бажаю Роберто Де Дзербі і його асистентам нових професійних успіхів і великих досягнень в тренерській кар'єрі! Нехай попереду буде багато великих перемог і завойованих трофеїв! Спасибі, Роберто! »

Очікується, що новим тренером « Шахтаря » стане Ігор Йовічевіч.

Петро Приходько
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Теги

Роберто Де Дзербі Сергій Палкін Шахтар Донецьк

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