Півзахисник Челсі Коул Палмер пояснив свій вибір 10-го номера, який раніше належав українцеві Михайлу Мудрику.

За словами гравця, йому завжди імпонував цей номер і він радий можливості виступати під ним. При цьому Палмер зазначив, що поки що не встиг обговорити цю зміну з Мудриком.

«Я все своє життя носив 10-й номер. Мені він просто подобається. Мессі був великим [кумиром, який грав під цим номером], і Руні, і інші такі гравці. Це просто культовий номер.

Я ще не розмовляв з Мішею [про те, що забрав 10-й номер], але зроблю це, коли прийде час. Зараз не час мені до нього втручатися. Я з ним поговорю», – цитує Палмера портал talkSPORT.