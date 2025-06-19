Павло Василенко

Бразильський Палмейрас обіграв єгипетський Аль-Ахлі з рахунком 2:0 у матчі другого туру Клубного чемпіонату світу.

Поєдинок на стадіоні MetLife в Іст-Разерфорді було перервано майже на годину у другому таймі через шторм.

Палмейрас закріпив свій тріумф двома точними ударами невдовзі після перерви. Автогол Вессама Абу Алі на 49-й хвилині, а Флако Лопес через десять хвилин встановив остаточний рахунок.

Незабаром після цього суддя Ентоні Тейлор повів обидві команди з поля, отримавши повідомлення про шторм, що наближається. Проте зрештою шторм пройшов стадіон. Після перерви приблизно о 50-й хвилині гра відновилася, і більше голів забито не було.

Палмейрас очолив групу A, маючи у своєму активі чотири очки. Аль-Ахлі з одним балом знаходиться на четвертій позиції.

Клубний чемпіонат світу, 2-й тур

Група А

Палмейрас – Аль-Ахлі – 2:0

Голи: Абу Алі, 48 (автогол), Лопес, 59.