МОК офіційно повідомив та аргументував дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді-2026
Рішення ухвалило жюрі IBSF після відмови спортсмена виконати вимоги щодо шолому
близько 3 годин тому
Президент МОК Кірсті Ковентрі після дискваліфікації Владислава Гераскевича / Фото: Getty Images
Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича, зазначивши, що рішення було ухвалене після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів.
Як підкреслили в організації, вердикт винесло жюрі Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF). Підставою стало те, що шолом, який спортсмен мав намір використовувати, не відповідав чинним правилам змагань.
У МОК також повідомили, що вранці Гераскевич провів зустріч із президенткою організації Кірсті Ковентрі. Під час перемовин сторони не змогли досягти компромісу.
