Олег Гончар

Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича, зазначивши, що рішення було ухвалене після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів.

Як підкреслили в організації, вердикт винесло жюрі Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF). Підставою стало те, що шолом, який спортсмен мав намір використовувати, не відповідав чинним правилам змагань.

У МОК також повідомили, що вранці Гераскевич провів зустріч із президенткою організації Кірсті Ковентрі. Під час перемовин сторони не змогли досягти компромісу.