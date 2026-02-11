Сергій Разумовський

Легендарний футболіст збірної Чехословаччини Антонін Паненка, який свого часу прославився унікальним виконанням пенальті, поділився в ефірі Cadena SER своєю думкою щодо незабитого одинадцятиметрового у фінальному поєдинку Кубка африканських націй між Марокко і Сенегалом.

У мене пішло два роки, я тренувався так бити пенальті кожен божий день. Я дивився фінал Кубка Африки і переконаний, що гравець, Браїм, не тренувався так ретельно, як слід було б, щоб так пробити. Йому в голову спонтанно прийшла ідея, і він спробував її. Ось чому, я думаю, він не забив. Антонін Паненка Колишній футболіст

Раніше Африканська конфедерація футболу оприлюднила офіційну заяву щодо скандалу у фіналі КАН між Марокко та Сенегалом.