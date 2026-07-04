Олександр Сукманський

У Філадельфії відбудеться матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, в якому збірна Парагваю зустрінеться з одним з головних фаворитів турніру - Францією.

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Парагвай став автором однієї з головних сенсацій попереднього раунду, вибивши Німеччину в серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час. Команда Густаво Альфаро тепер перебуває за крок від повторення свого найкращого результату на чемпіонатах світу – виходу до чвертьфіналу, як це було у 2010 році.

Після поразки 1:4 у стартовому матчі турніру парагвайці не програють уже три поєдинки поспіль, здобувши дві перемоги та один раз зігравши внічию. За цей відрізок команда пропустила лише один м'яч.

Водночас історична статистика плейоф залишається не на користь Парагваю. У шести матчах на вибування на чемпіонатах світу команда забила лише один гол.

Франція підходить до зустрічі у відмінній формі. Перемога над Швецією з рахунком 3:0 у 1/16 фіналу стала вже п'ятим поспіль матчем, у якому французи забили щонайменше три м'ячі.

Команда також не програє в останніх семи матчах 1/8 фіналу чемпіонатів світу. Загалом французи зазнали лише двох поразок у 23 останніх матчах мундіалів, здобувши 18 перемог і тричі зігравши внічию.

Історія особистих зустрічей також на боці Франції. У п'яти матчах французи здобули три перемоги та двічі зіграли внічию. Зокрема, вони перемогли Парагвай із рахунком 7:3 на чемпіонаті світу 1958 року, а також 1:0 в 1/8 фіналу домашнього мундіалю 1998 року, який згодом виграли.

Парагвай лише в одному з останніх семи міжнародних матчів забив більше одного гола. При цьому команда зберігала свої ворота «сухими» у першому таймі в семи з останніх восьми поєдинків.

Франція, своєю чергою, вела в рахунку після першого тайму у восьми з дев'яти останніх матчів, а за шість попередніх зустрічей її футболісти отримали лише одну жовту картку.

У складі Парагваю варто відзначити Матіаса Галарсу, який взяв участь в останніх двох голах своєї команди на турнірі, записавши до активу один м'яч і одну результативну передачу.

Головною атакувальною силою французів залишається Кіліан Мбаппе. У п'яти останніх матчах чемпіонатів світу він набрав 11 результативних дій – дев'ять голів і дві гольові передачі. На нинішньому мундіалі п'ять із шести своїх м'ячів форвард забив після 40-ї хвилини.

Парагвай може не дорахуватися Хуліо Енсісо, який отримав пошкодження в попередньому раунді. У збірної Франції через травму не зіграє Маркус Тюрам.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Парагвай — Франція так: коефіцієнт на перемогу парагвайців — 16.72, на перемогу французів — 1.21. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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