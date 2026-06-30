Денис Сєдашов

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман назвав причини поразки своєї команди в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 проти Парагваю. Основний та додатковий час зустрічі завершився внічию 1:1, а в серії післяматчевих пенальті точнішими були південноамериканці — 4:3.

За словами фахівця, німецькій збірній знадобилося забагато часу, щоб перебудувати тактичні дії, через що команді тривалий час бракувало небезпечних моментів біля воріт суперника. Слова наводить Bulinews.

Ми просто занадто довго не могли налагодити гру через фланги. По ходу матчу ми намагалися більше форсувати атаки і в підсумку стали частіше створювати моменти у штрафному майданчику. Контроль у нас був, але не вистачало гостроти. Юліан Нагельсман

В 1/8 фіналу Мундіалю збірна Парагваю зустрінеться з переможцем протистояння між Францією та Швецією.

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