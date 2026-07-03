Павло Василенко

Суботній матч 1/8 фіналу чемпіонату світу між Францією та Парагваєм у Філадельфії, ймовірно, відбудеться за найвищої температури на турнірі.

За даними Національної метеорологічної служби (NWS), східну та центральну частину Сполучених Штатів охопила хвиля спеки, температура, як очікується, досягне від 38 до 46 градусів Цельсія.

Очікується, що високі температури триватимуть до ночі за місцевим часом, а в деяких районах будуть побиті рекорди. Цього тижня Франція вже мала труднощі у матчі 1/16 фіналу зі Швецією в Іст-Разерфорді, який розпочався о 17:00 за місцевим часом при температурі вище 32 градусів. Сині також мають зіграти проти Парагваю в той самий час.

ФІФА запровадила трихвилинні перерви на гідратацію посередині таймів, але їх критикують з обох сторін. Одна каже, що вони лише порушують хід гри, а інша – що їх недостатньо для реального охолодження тіла.

Інтенсивна фізична активність у спекотний день може призвести до надмірної втоми, зниження працездатності, головного болю, дратівливості, нудоти, запаморочення, судом та зневоднення, що є симптомами теплового удару, спричиненого фізичним навантаженням. Це вимагає негайної медичної допомоги та є третьою за поширеністю причиною смерті спортсменів.