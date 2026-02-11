Павло Василенко

На 74-му році життя помер Намбатінге Токо – футболіст, який назавжди вписав своє ім’я в історію ПСЖ як автор першого голу клубу в єврокубках.

Колишній нападник збірної Чаду відзначився у 1982 році в матчі Кубка володарів кубків проти софійського Локомотива. Саме його м’яч став історичною віхою для парижан на європейській арені та початком довгого шляху клубу в континентальних турнірах.

До переходу в ПСЖ Токо встиг пограти за низку відомих французьких клубів – Ніццу, Бордо, Валансьєн і Расінг Страсбург. Саме зі страсбурзьким клубом він здобув чемпіонський титул у Франції. У сезоні 1979/1980 форвард забив 12 м’ячів у Лізі 1, що привернуло увагу столичного клубу.

У складі ПСЖ Токо провів 171 матч у всіх турнірах і відзначився 43 голами, ставши важливою фігурою команди на початку 1980-х. Його внесок у становлення клубу й досі залишається частиною історичної спадщини ПСЖ.