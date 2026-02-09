Напередодні ПСЖ на своєму стадіоні розгромив Марсель у рамках 21 туру французької Ліги 1 у головному дербі країни.

Після фінального свистка стало очевидно, що такої переконливої перемоги в історії протистояння Le Classique французький футбол ще не бачив. Для Марселя ця поразка стала першою у чемпіонаті з різницею у п'ять м'ячів з 27 серпня 2017 року, коли команда поступилася Монако з рахунком 1:6 — з того моменту минуло 3087 днів.

Крім того, ПСЖ у ході зустрічі чотири рази влучав по каркасу воріт суперника, що стало унікальною подією для Ліги 1 за останні сім років. Минулого разу подібне відбувалося також за участю парижан у матчі проти Кана, повідомило L'Equipe.