Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Червоний пояс. Художній фільм
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Рунгстед - Донбас

Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»

Президент УАФ вірить, що національна збірна повернеться в Лігу А
Футбол Ліга націй UEFA
08:10
Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»

Президент УАФ Андрій Павелко в своєму Facebook прокоментував перемогу України над Ірландією (1: 0) в Лізі Націй.

«Україна стартує з перемоги в Лізі націй-2022/2023! Холоднокровна і майстровитая гра команди Олександра Петракова, заслужений результат і кращі вболівальники, які прийшли на стадіон «Авіва» в Дубліні, підтримати нашу збірну! Важливі перші три очки в третьому розіграші турніру! Це перший крок до головної мети цієї Ліги націй - повернення в Лігу А.

Вітаю всіх уболівальників, а в першу чергу наших воїнів на передовій, футболістів і тренерський штаб з цією перемогою! Вдалою підготовки команді до матчу проти Вірменії, який відбудеться 11 червня в польській Лодзі! Слава Героям! Слава Україні! »

раніше головне завдання збірної України на найближчі пару років назвав головний тренер Олександр Петраков.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Павелко збірна Ірландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Відомий найкращий гравець збірної України в матчі з Ірландією
Відомий найкращий гравець збірної України в матчі з Ірландією
Футбол Ліга націй UEFA
10:09
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Футбол Ліга націй UEFA
09:21
Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»
Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»
Футбол Ліга націй UEFA
08:45
Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»
Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»
Футбол Ліга націй UEFA
07:53
Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»
Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»
Футбол Ліга націй UEFA
07:47
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46

Новини: Футбол

Відомий найкращий гравець збірної України в матчі з Ірландією
Відомий найкращий гравець збірної України в матчі з Ірландією
Ліга націй UEFA
10:09
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії
Поляки обслужать домашній матч України проти Вірменії
Ліга націй UEFA
09:59
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Петраков - про перемогу над Ірландією: «Я не міг ризикувати здоров'ям хлопців, повинні були грати 11 нових футболістів»
Ліга націй UEFA
09:21
Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»
Дебютант збірної України: «Не думав, що мій гол Ірландії скасують»
Ліга націй UEFA
08:45
Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»
Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»
Ліга націй UEFA
08:10
Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»
Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»
Ліга націй UEFA
07:53
Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»
Головний тренер збірної Ірландії: «Ми не заслужили програти Україні»
Ліга націй UEFA
07:47
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Ліга націй. Шотландія перемогла Вірменію в групі України, Бельгія забила Польщі шість м'ячів
Ліга націй UEFA
08 червня 23:57
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини