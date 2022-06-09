Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»
Павелко - про перемогу України над Ірландією: «Це перший крок до головної мети в цій Лізі Націй»
Президент УАФ вірить, що національна збірна повернеться в Лігу А
08:10
Президент УАФ Андрій Павелко в своєму Facebook прокоментував перемогу України над Ірландією (1: 0) в Лізі Націй.
«Україна стартує з перемоги в Лізі націй-2022/2023! Холоднокровна і майстровитая гра команди Олександра Петракова, заслужений результат і кращі вболівальники, які прийшли на стадіон «Авіва» в Дубліні, підтримати нашу збірну! Важливі перші три очки в третьому розіграші турніру! Це перший крок до головної мети цієї Ліги націй - повернення в Лігу А.
Вітаю всіх уболівальників, а в першу чергу наших воїнів на передовій, футболістів і тренерський штаб з цією перемогою! Вдалою підготовки команді до матчу проти Вірменії, який відбудеться 11 червня в польській Лодзі! Слава Героям! Слава Україні! »
раніше головне завдання збірної України на найближчі пару років назвав головний тренер Олександр Петраков.
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