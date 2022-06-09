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Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»

Україна вдало стартувала в Лізі Націй
Футбол Ліга націй UEFA
07:53
Петраков: «Перемога над Ірландією - знеболююча після поразки від Уельсу»

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився про перемозі над Ірландією (1: 0) в Лізі Націй.

- Грали молоді хлопці, ми з моїм штабом довірили їм грати. Вони виграли. Будемо розбирати помилки, але я задоволений результатом, грою і самовіддачею хлопців.

Порадив Циганкову, який забив перший гол під моїм керівництвом. Я задоволений, і він задоволений.

Ця перемога - знеболююча після поразки від Уельсу. Хлопці трохи відійшли. Я сьогодні виставив молодих хлопців. Дав відпочити Ярмоленко. Йому було дуже важко, я його навіть не включив в резерв. Ті, хто не грав сьогодні, завтра будуть тренуватися і готуватися до Вірменії.

Хлопці вийшли і зіграли за такою схемою. Виграли. Вам не подобається ця схема?

- Чому Ірландія створила так багато моментів по стандартам у другому таймі?

- Вони все по 1,95 метра. Що ми можемо зробити? Хлопці боролися на другому поверсі, як могли. Але ж вони не забили. Що мені робити? Набити футболістам на бутси платформу, щоб вони стали вище?

- Які завдання на Лігу націй, дивлячись, що сьогодні грали не основним складом?

- У національній збірній апріорі не може бути першого і другого складів. Це не перший і другий склад, а хлопці, які мало грали. Я їм дав ігровий час. Вони вийшли і зіграли. Буде хороша конкуренція. А першого і другого складів в збірній немає, не може бути такого.

А завдання - повернутися в дивізіон Ліги націй і вийти на Євро-2024 в Германіі.

Раніше головний тренер збірної Ірландії Стівен Кенні заявив, що його команда не заслужила поразки.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Олександр Петраков збірна Ірландії (футбол)

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