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Пеле звернувся до путіна і закликав зараз же зупинити вторгнення в Україну

Судячи з усього, легенда футболу шкодує, що тиснув руку голові росії
Футбол Чемпіонат світу з футболу
13:57
Пеле звернувся до путіна і закликав зараз же зупинити вторгнення в Україну

Легенда світового футболу Пеле в своєму Instagram звернувся до президента російської терористичної федерації владіміра путіна з проханням зараз же зупинитися вторгнення в Україну:

«владімір путін,

Сьогодні Україна намагається хоча б на 90 хвилин забути трагедію, яка все ще охоплює їхню країну. Змагатися за місце на чемпіонаті світу – це вже складне завдання, майже неможливе зараз, коли на кону стоять так багато життів.

Я хочу використати сьогоднішній матч як можливість зробити прохання: припиніть вторгнення. Немає ніякого виправдання продовженню цього насильства.

Цей конфлікт є огидним, невиправданим і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху та муки. Немає причин, щоб це продовжувало тривати.

Коли ми зустрічалися в минулому та обмінювалися усмішками, які супроводжувалися довгим рукостисканням, я ніколи не думав, що одного дня ми будемо так розділені, як зараз.

Війни існують лише для розділення націй, і немає ідеології, яка б виправдовувала снаряди, які ховають мрії дітей, руйнують сім’ї та вбивають невинних.

Я пережив вісім десятиліть, я бачив війни, бачив і чув хейтспічі безхребетних лідерів, які пропагують звірства в ім’я безпеки своєї нації. Ми повинні припинити це та еволюціонувати.

Давним-давно я пообіцяв собі, що завжди виступатиму за мир. Влада зупинити цей конфлікт у ваших руках. В тих самих, які я тиснув у москві під час нашої останньої зустрічі у 2017 році».

Збірна України виграла матч у Шотландії у відборі на чемпіонат світу-2022. Тепер команді Олександра Петракова потрібно обіграти Уельс.

Колишній гравець збірної Уельсу просить на час матчу проти українців забути про співчуття.

Сергій Лук'яненко
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