Перед Арбелоа стоїть конкретне завдання. Чи буде допомога від керівництва?
Команда Андрія Луніна має дві основні цілі на сезон
28 хвилин тому
Керівництво Реала визначило для головного тренера команди Альваро Арбелоа максимальні завдання на поточний сезон, повідомляє Marca. Перед наставником поставлена амбітна мета — поборотися одразу за два найпрестижніші трофеї: виграти чемпіонат Іспанії та тріумфувати в Лізі чемпіонів.
При цьому мадридський клуб не планує коригувати склад у зимове трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що Реал свідомо відмовився від підписання нових гравців у січні, і ця позиція залишається незмінною. У клубі переконані, що нинішній склад має достатню глибину й баланс, аби вирішувати найвищі завдання без додаткових кадрових вливань.
У керівництві Реала вважають, що на даний момент у команди немає очевидних проблемних позицій, які потребували б негайного підсилення. Особливий акцент робиться на небажанні переплачувати за футболістів узимку, коли трансферний ринок традиційно перегрітий, а ціни значно завищені.
У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії команда Альваро Арбелоа після першої частини сезону посідає друге місце. Відставання від Барселони мінімальне — лише один заліковий пункт, що залишає Реалу реальні шанси на чемпіонський титул у другій половині сезону.
Водночас у Лізі чемпіонів мадридський клуб не зумів напряму пробитися до 1/8 фіналу. Через це Реалу доведеться долати додатковий етап плей-оф, де суперником стане португальська Бенфіка. Ці матчі можуть стати серйозним випробуванням для команди, але в клубі впевнені, що навіть без зимових підписань Реал здатен пройти далі й продовжити боротьбу за головний європейський трофей.
