Сергій Разумовський

Керівництво Реала визначило для головного тренера команди Альваро Арбелоа максимальні завдання на поточний сезон, повідомляє Marca. Перед наставником поставлена амбітна мета — поборотися одразу за два найпрестижніші трофеї: виграти чемпіонат Іспанії та тріумфувати в Лізі чемпіонів.

При цьому мадридський клуб не планує коригувати склад у зимове трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що Реал свідомо відмовився від підписання нових гравців у січні, і ця позиція залишається незмінною. У клубі переконані, що нинішній склад має достатню глибину й баланс, аби вирішувати найвищі завдання без додаткових кадрових вливань.

У керівництві Реала вважають, що на даний момент у команди немає очевидних проблемних позицій, які потребували б негайного підсилення. Особливий акцент робиться на небажанні переплачувати за футболістів узимку, коли трансферний ринок традиційно перегрітий, а ціни значно завищені.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії команда Альваро Арбелоа після першої частини сезону посідає друге місце. Відставання від Барселони мінімальне — лише один заліковий пункт, що залишає Реалу реальні шанси на чемпіонський титул у другій половині сезону.

Водночас у Лізі чемпіонів мадридський клуб не зумів напряму пробитися до 1/8 фіналу. Через це Реалу доведеться долати додатковий етап плей-оф, де суперником стане португальська Бенфіка. Ці матчі можуть стати серйозним випробуванням для команди, але в клубі впевнені, що навіть без зимових підписань Реал здатен пройти далі й продовжити боротьбу за головний європейський трофей.

