Переможець Ліги чемпіонів продовжує спроби підписати гравця збірної України, незважаючи на провал з Канадою

Сергій Стаднюк

ПСЖ продовжує спроби підписати захисника Борнмута та збірної України Іллю Забарного. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Парі Сен-Жермен наполягає на підписанні Іллі Забарного у якості нового центрального захисника. Переговори тривають. Поки що угоди з Борнмутом не досягнуто, хоча сам гравець зацікавлений у переході. У списку Луїша Кампуша [стратегічний радник парижан, – прим.] в ПСЖ на це літо є ще один центральний захисник. Фабріціо Романо

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are insisting to get Ilya Zabarny as new centre back with talks underway.



No agreement yet with Bournemouth despite player being keen on the move.



There’s one more CB on Luis Campos list at PSG for this summer. 👀 pic.twitter.com/JpCkLA3M8O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Раніше повідомлялося, що Борнмут хоче отримати за гравця не менше 50 мільйонів євро. Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут цього сезону, оформивши одну результативну передачу.

Наразі Забарний перебуває у таборі збірної України. Команда з гравцем у складі пропустила одразу чотири м’ячі від Канади у стартовому матчі товариського турніру Canadian Shield (2:4). Однак центрбек забив м’яч наприкінці й став кращим гравцем «синьо-жовтих» у грі.