Переможець Ліги чемпіонів продовжує спроби підписати гравця збірної України, незважаючи на провал з Канадою
Захисник не врятував «синьо-жовтих» від чотирьох пропущених м'ячів, однак забив сам
близько 5 годин тому
ПСЖ продовжує спроби підписати захисника Борнмута та збірної України Іллю Забарного. Про це у соцмережі X повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Парі Сен-Жермен наполягає на підписанні Іллі Забарного у якості нового центрального захисника. Переговори тривають.
Поки що угоди з Борнмутом не досягнуто, хоча сам гравець зацікавлений у переході. У списку Луїша Кампуша [стратегічний радник парижан, – прим.] в ПСЖ на це літо є ще один центральний захисник.
Раніше повідомлялося, що Борнмут хоче отримати за гравця не менше 50 мільйонів євро. Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут цього сезону, оформивши одну результативну передачу.
Наразі Забарний перебуває у таборі збірної України. Команда з гравцем у складі пропустила одразу чотири м’ячі від Канади у стартовому матчі товариського турніру Canadian Shield (2:4). Однак центрбек забив м’яч наприкінці й став кращим гравцем «синьо-жовтих» у грі.
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