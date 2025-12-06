Лехія з двома українцями на полі обіграла Гурнік у стартовому матчі 18 туру Екстракляси. Матч у Гданську завершився з рахунком 5:2.

Посеред тижня обидві команди зустрічалися в Кубку Польщі, в якому господарі випустили не всіх провідних гравців, готуючись безпосередньо до гри чемпіонату.

Все розпочалося з перших хвилин, коли найкращий бомбардир Екстракляси Бобчек відкрив рахунок, після чого фани господарів влаштували справжню димову завісу, яка багато на що вплине у матчі.

Перед цим Лехія могла раніше відкрити рахунок, якби у Дячука не знайшли офсайд на VAR.

Затяжна пауза дозволила дещо збити темп Гурніка, який на 35-й хвилині зрівняв рахунок.

Арбітр компенсував до першого тайму 15 хвилин, протягом яких дублем за Лехію відзначився Сезонєнко, а гості відповіли голом Яницького з пенальті.

По перерві більше пощастило Лехії, яка зуміла розвинути свою перевагу. На 60-й хвилині Бобчек оформив дубль, а наприкінці матчу остаточно добив Гурнік гол В'юнника внаслідок втрати м'яча іншого українця Хланя.

У складі Лехії весь матч провів орендований динамівець Максим Дячук. Богдан В'юнник вийшов на 69-й хвилині. Іван Желізко пропускав гру через перебір карток, а інший орендований у Динамо Антон Царенко залишився в запасі.

Півзахисник Гурніка Максим Хлань провів на полі 83 хвилини.

Екстракляса. 18 тур

Лехія – Гурнік 5:2

Гол: Бобчек, 7, 60; Сезон'нко, 45+4, 45+8; В'юнник, 71 – Геллебранд, 35; Яницький, 45+17 (з пенальті)