Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка Польщі 4 грудня відбувся поєдинок між Хойнічанкою та Короною Кельце. Основний час матчу завершився унічию, а в підсумку саме господарі здобули путівку до наступного раунду, перемігши в серії післяматчевих пенальті. Корона Кельце, своєю чергою, припинила боротьбу в турнірі.

Ключовою фігурою зустрічі став український захисник Дмитро Юхимович. На останніх секундах основного часу, на 98-й хвилині, він встиг першим на добиванні після удару зі штрафного й зрівняв рахунок, повернувши своїй команді шанси на продовження боротьби. Саме цей гол перевів матч до післяматчевої серії.

𝐂𝐎 𝐓𝐀𝐌 𝐒𝐈𝐄̨ 𝐃𝐙𝐈𝐄𝐉𝐄 ⁉️



Fatalny błąd Pau Resty dał Chojniczance szansę na wyrównanie i... dogrywkę ❗️



🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/zp64TiCLlh pic.twitter.com/j7diNHm9hV — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 4, 2025

У вирішальній серії пенальті Хойнічанка виявилася точнішою за суперника, вигравши з рахунком 4:3. Дмитро Юхимович також упевнено реалізував свій удар з 11-метрової позначки, ще раз підтвердивши свій статус одного з героїв матчу.

Український захисник виступає в Польщі з березня 2022 року. Спочатку він захищав кольори клубу Зніч Прушкув, а в січні поточного року уклав контракт із Хойнічанкою. У нинішньому сезоні Юхимович уже провів 18 матчів, у яких відзначився трьома забитими м’ячами, демонструючи не лише надійність в обороні, а й корисність у нападі.

Кубок Польщі, 1/8 фіналу

Хойнічанка – Корона Кельце – 1:1 (4:3 – пен.)

Голи: Юхимович, 90+8 – Светлін, 65

Вилучення: Реста, 90+7 (Корона Кельце)

Нагадаємо, українська дуель в Кубку Польщі визначила чвертьфіналіста.