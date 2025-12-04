Гол українця на 98-й хвилині визначив долю матчу Кубка Польщі. Відео
Захисник зрівняв рахунок на останніх секундах основного часу
близько 1 години тому
В 1/8 фіналу Кубка Польщі 4 грудня відбувся поєдинок між Хойнічанкою та Короною Кельце. Основний час матчу завершився унічию, а в підсумку саме господарі здобули путівку до наступного раунду, перемігши в серії післяматчевих пенальті. Корона Кельце, своєю чергою, припинила боротьбу в турнірі.
Ключовою фігурою зустрічі став український захисник Дмитро Юхимович. На останніх секундах основного часу, на 98-й хвилині, він встиг першим на добиванні після удару зі штрафного й зрівняв рахунок, повернувши своїй команді шанси на продовження боротьби. Саме цей гол перевів матч до післяматчевої серії.
У вирішальній серії пенальті Хойнічанка виявилася точнішою за суперника, вигравши з рахунком 4:3. Дмитро Юхимович також упевнено реалізував свій удар з 11-метрової позначки, ще раз підтвердивши свій статус одного з героїв матчу.
Український захисник виступає в Польщі з березня 2022 року. Спочатку він захищав кольори клубу Зніч Прушкув, а в січні поточного року уклав контракт із Хойнічанкою. У нинішньому сезоні Юхимович уже провів 18 матчів, у яких відзначився трьома забитими м’ячами, демонструючи не лише надійність в обороні, а й корисність у нападі.
Кубок Польщі, 1/8 фіналу
Хойнічанка – Корона Кельце – 1:1 (4:3 – пен.)
Голи: Юхимович, 90+8 – Светлін, 65
Вилучення: Реста, 90+7 (Корона Кельце)
Нагадаємо, українська дуель в Кубку Польщі визначила чвертьфіналіста.
