Перес вагається щодо придбання зіркого півзахисника, якого хоче бачити Алонсо в Реалі

Новий головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловив бажання посилити команду зірковим півзахисником.

Як повідомляє DefensaCentral, Алонсо рекомендував клубному керівництву придбати Мартіна Субіменді, проте поки що не отримав схвалення від президента Флорентіно Переса. Президент Реала вагається, чи варто активувати викупну опцію хавбека, яка становить 60 мільйонів євро.

Перес згадує невдалий досвід із Асьєром Ільяраменді, якого раніше також купили з Реал Сосьєдад, але він не зумів виправдати очікування у столиці.

У поточному сезоні Субіменді зіграв 48 матчів за Реал Сосьєдад, забив двічі та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що триразовий переможець Ліги чемпіонів може покинути Реал.