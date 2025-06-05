Триразовий переможець Ліги чемпіонів може залишити Реал

Севільський Бетіс виявляє інтерес до півзахисника мадридського Реала Дані Себальоса, повідомляє El Gol Digital.

За даними джерела, 28-річний гравець поки не прийняв остаточного рішення щодо можливого відходу з королівського клубу. Однак нинішній наставник Реала Хабі Алонсо, як повідомляється, чинить тиск, підштовхуючи футболіста до зміни команди.

У сезоні 2024/25 Себальос провів 41 матч на клубному рівні, оформивши два результативні паси. Transfermarkt оцінює вартість тричі вигравав Лігу чемпіонів хавбека в 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що мадридський Реал прагне продати голкіпера Андрія Луніна, незважаючи на рішення українця залишитися в клубі.