Показник рівня чи нещасний випадок? Бущан пропустив шість м'ячів у двох матчах за Полісся
Житомиряни у цих іграх вилетіли з Кубка України та суттєво знизили шанси на срібло
близько 1 години тому
Голкіпер Георгій Бущан провів дебютний матч за Полісся в українській Прем’єр-лізі. 31-річний воротар вийшов у стартовому складі житомирської команди на виїзний поєдинок 28-го туру УПЛ проти Епіцентра.
Дебют Бущана в чемпіонаті України за Полісся вийшов невдалим для команди: житомиряни поступилися супернику з рахунком 2:3. До цього Бущан лише одного разу грав за основну команду Полісся в офіційному матчі. Восени він вийшов на поле у кубковій зустрічі проти Руха, яка завершилася поразкою житомирян із рахунком 0:3.
У вересні Полісся орендувало Бущана в саудівського Аль-Шабаба. Орендна угода 31-річного українського воротаря розрахована до кінця поточного сезону.
Перед дебютом в УПЛ за головну команду Бущан отримував ігрову практику у складі Полісся-2, яке виступає у Другій лізі.
