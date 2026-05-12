Сергій Разумовський

Голкіпер Георгій Бущан провів дебютний матч за Полісся в українській Прем’єр-лізі. 31-річний воротар вийшов у стартовому складі житомирської команди на виїзний поєдинок 28-го туру УПЛ проти Епіцентра.

Дебют Бущана в чемпіонаті України за Полісся вийшов невдалим для команди: житомиряни поступилися супернику з рахунком 2:3. До цього Бущан лише одного разу грав за основну команду Полісся в офіційному матчі. Восени він вийшов на поле у кубковій зустрічі проти Руха, яка завершилася поразкою житомирян із рахунком 0:3.

У вересні Полісся орендувало Бущана в саудівського Аль-Шабаба. Орендна угода 31-річного українського воротаря розрахована до кінця поточного сезону.

Перед дебютом в УПЛ за головну команду Бущан отримував ігрову практику у складі Полісся-2, яке виступає у Другій лізі.