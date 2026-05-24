Полісся «взуло» Динамо. Буткевич відреагував на історичні медалі житомирян
Ще нещодавно учасник Першої ліги обійшов гранда українського футболу
близько 21 години тому
Президент Полісся Геннадій Буткевич виступив із заявою з нагоди завоювання командою бронзових медалей української Прем'єр-ліги. Слова бізнесмена передає пресслужба житомирян.
Дорогі вболівальники ФК «Полісся»! Цей день назавжди увійде у історію Житомира. ФК «Полісся» — бронзовий призер чемпіонату України.
Ще кілька років тому про такі досягнення у Житомирі лише мріяли. Сьогодні — це реальність. Медалі УПЛ — результат великої роботи та констатація нашого прогресу. Я вдячний футболістам. Тренерському штабу. Працівникам клубу. Усім людям, які працюють заради цього результату не перед камерами, а щодня — тихо й професійно.
Подяка нашим уболівальникам. Ви були з командою у важкі моменти. Після поразок. Після невдалих матчів. Під дощем. У холод. На виїздах. Саме тоді й перевіряється справжня підтримка. Ми відчували вашу силу.
Особливі слова вдячності — Збройним Силам України. Жоден успіх клубу був би неможливими без подвигу наших Захисників і Захисниць. Ми знаємо, що серед українських воїнів є багато вболівальників нашої команди, і це велика честь. ФК «Полісся» підтримував і буде підтримувати українське військо у боротьбі за Незалежність. Це наш обов’язок і наша вдячність.
Ці медалі — історичне досягнення для ФК «Полісся». Але я хочу, щоб усі розуміли: ми не збираємося зупинятися. Клуб продовжить розвиватися. Інфраструктура. Академія. Перша команда. Амбіції. Ми хочемо, щоб «Полісся» стало клубом, яким буде пишатися весь український футбол.
Попереду — нові виклики. Єврокубки. Новий сезон. Новий рівень відповідальності. І новий крок вперед.
Але сьогодні — день, коли ми маємо право сказати: Житомир — серед найсильніших. Дякую всім, хто пройшов цей шлях разом із нами. Сила в зграї!
Нагадаємо, Полісся обійшло Динамо в боротьбі за медалі, однак програло ЛНЗ битву за «срібло».