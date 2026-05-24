Президент Полісся Геннадій Буткевич виступив із заявою з нагоди завоювання командою бронзових медалей української Прем'єр-ліги. Слова бізнесмена передає пресслужба житомирян.

Дорогі вболівальники ФК «Полісся»! Цей день назавжди увійде у історію Житомира. ФК «Полісся» — бронзовий призер чемпіонату України.

Ще кілька років тому про такі досягнення у Житомирі лише мріяли. Сьогодні — це реальність. Медалі УПЛ — результат великої роботи та констатація нашого прогресу. Я вдячний футболістам. Тренерському штабу. Працівникам клубу. Усім людям, які працюють заради цього результату не перед камерами, а щодня — тихо й професійно.

Подяка нашим уболівальникам. Ви були з командою у важкі моменти. Після поразок. Після невдалих матчів. Під дощем. У холод. На виїздах. Саме тоді й перевіряється справжня підтримка. Ми відчували вашу силу.

Особливі слова вдячності — Збройним Силам України. Жоден успіх клубу був би неможливими без подвигу наших Захисників і Захисниць. Ми знаємо, що серед українських воїнів є багато вболівальників нашої команди, і це велика честь. ФК «Полісся» підтримував і буде підтримувати українське військо у боротьбі за Незалежність. Це наш обов’язок і наша вдячність.

Ці медалі — історичне досягнення для ФК «Полісся». Але я хочу, щоб усі розуміли: ми не збираємося зупинятися. Клуб продовжить розвиватися. Інфраструктура. Академія. Перша команда. Амбіції. Ми хочемо, щоб «Полісся» стало клубом, яким буде пишатися весь український футбол.

Попереду — нові виклики. Єврокубки. Новий сезон. Новий рівень відповідальності. І новий крок вперед.

Але сьогодні — день, коли ми маємо право сказати: Житомир — серед найсильніших. Дякую всім, хто пройшов цей шлях разом із нами. Сила в зграї!