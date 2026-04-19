Перша ліга, 24-й тур: Вихід Буковини до УПЛ, поразка Ворскли, перемога Чорноморця і феєрія Агробізнеса
Розповідаємо, як пройшов черговий вікенд другого за силою дивізіону України
Завершився 24-й тур української Першої ліги, за підсумками якого визначився перший клуб, що гарантував собі участь в УПЛ наступного сезону. Ним стала Буковина, яка завдяки власній перемозі та осічці одного з головних конкурентів достроково забезпечила собі місце не нижче другого у турнірній таблиці.
П'ятниця, 17 квітня
У п’ятницю відбувся лише один поєдинок, однак саме він став надзвичайно важливим у контексті боротьби за підвищення у класі. Буковина на виїзді обіграла Металіст з рахунком 2:1 і зробила серйозну заявку на вихід до елітного дивізіону. Героєм зустрічі став Дахновський, який відзначився двома м’ячами ще до перерви. Спочатку він відкрив рахунок на 12-й хвилині, а згодом подвоїв перевагу своєї команди, реалізувавши пенальті на 28-й хвилині. У другому таймі Металіст зумів лише скоротити відставання завдяки голу Пороха на 80-й хвилині.
Металіст – Буковина 1:2
Голи: Порох, 80 – Дахновський, 12, 28 (пен.)
Субота, 18 квітня
Остаточно питання щодо першого володаря путівки до УПЛ вирішилося у суботу, 18 квітня. Ключовим став матч між тернопільською Нивою та Лівим Берегом, який завершився без забитих м’ячів. Через цю нічию київський клуб уже втратив математичні шанси наздогнати Буковину, а отже чернівецька команда гарантувала собі фініш не нижче другого місця та достроковий вихід до Прем’єр-ліги.
Ще один помітний результат суботи був зафіксований у матчі Ворскли та Прикарпаття. Полтавська команда зазнала чергової невдачі, цього разу поступившись на власному полі з мінімальним рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі на 56-й хвилині забив Цюцюра.
Без голів завершився поєдинок між Поділлям та Чернігівом. Сіверяни, які дійшли до чвертьфіналу Кубка України, не змогли здобути перемогу в гостях і були змушені задовольнитися нічиєю 0:0.
У ще одному матчі суботи Чорноморець здобув надважливу перемогу над Пробоєм. Долю зустрічі вирішив гол Герича на 88-й хвилині. Цей успіх дозволив команді Романа Григорчука суттєво покращити свої позиції у боротьбі за другу пряму путівку до УПЛ.
Ворскла – Прикарпаття 0:1
Гол: Цюцюра, 56
Поділля – ФК Чернігів 0:0
Нива Тернопіль – Лівий Берег 0:0
Чорноморець – Пробій 1:0
Гол: Герич, 88
Неділя, 19 квітня
У неділю найрезультативнішим і найяскравішим матчем став поєдинок між СК Металургом та Агробізнесом. Гості влаштували справжній розгром, перемігши з рахунком 6:1. Попри те, що Металург відкрив рахунок уже на 2-й хвилині завдяки голу Рудавського, надалі на полі домінував виключно Агробізнес. Головним героєм зустрічі став Нич, який оформив хет-трик. Також у складі переможців забивали Кузьмін, Толочко та Різник.
ЮКСА на своєму полі не змогла втримати перемогу в матчі проти Вікторії. Господарі вийшли вперед на 33-й хвилині після голу Ситнікова, однак уже наприкінці гри Васильєв на 90-й хвилині врятував для гостей нічию — 1:1.
Не зміг перемогти й Інгулець, який продовжив серію невдалих результатів у 2026 році. У виїзному матчі проти Фенікс-Маріуполя команда втратила очки, завершивши гру з рахунком 1:1. Інгулець повів у рахунку після голу Могильного на 67-й хвилині, однак утримати перевагу не зумів. На 88-й хвилині Фенікс-Маріуполь зрівняв рахунок після автоголу Яновіча.
СК Металург – Агробізнес 1:6
Голи: Рудавський, 2 – Нич, 10, 30, 42, Кузьмін, 27, Толочко, 54, Різник, 70
ЮКСА – Вікторія 1:1
Гол: Ситніков, 33 – Васильєв, 90
Фенікс-Маріуполь – Інгулець 1:1
Голи: Яновіч, 88 (автогол) – Могильний, 67
