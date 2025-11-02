В Одесі на стадіоні «Чорноморець» пройшов головний матч 14-го туру Першої ліги, в якому місцевий Чорноморець приймав Буковину.

Команда із Чернівців прибула до Одеси у статусі лідера чемпіонату, тоді як Чорноморець посідав друге місце, поступаючись супернику чотири очки. Варто зазначити, що Буковина підійшла до гри із вражаючою серією з 11 перемог поспіль.

Вже на 9-й хвилині гості вийшли вперед — капітан команди Богдан Бойчук увірвався до штрафного майданчика та акуратно перекинув м'яч через воротаря господарів.

На 27-й хвилині одесити припустилися помилки в обороні, якою скористався Євген Підлепенець, подвоївши перевагу Буковини точним ударом у лівий нижній кут. Чорноморець не опустив руки та зміг скоротити розрив на 69-й хвилині: після подачі зі стандарту Владислав Кулач головою відправив м'яч у сітку.

Проте врятувати матч підопічним Олександра Кучера не вдалося — Буковина втримала перемогу та збільшила свою перевагу над Чорноморцем до семи очок.

Перша ліга. 14 тур,

Чорноморець Одеса – Буковина Чернівці – 1:2

Голи: Бойчук, 9, Підлепенець, 27 – Кулач, 69