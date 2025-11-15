Перша ліга. Інгулець зупинив Буковину, перемоги ЮКСА та Металіста
Всі результати дня у другому дивізіоні України
31 хвилину тому
Фото - ФК Буковина
Сьогодні відбулися три поєдинки 16-го туру Першої ліги.
ЮКСА на виїзді здолала Поділля, Металіст в Ужгороді переміг запорізький Металург, а Буковина на останніх хвилинах втратила перемогу над Інгульцем.
Перша ліга, 16-й тур
Поділля – ЮКСА – 1:2
Голи: Савін, 5 – Кастро, 31, Рібейру, 67 (пенальті).
Металіст – Металург – 1:0
Гол: Ісаєнко, 56.
Буковина – Інгулець – 1:1
Голи: Груша, 38 – Малиш, 90+2.
Наразі лідером Першої ліги є Буковина. Команда набрала 42 очки в 16 матчах. Колектив з Чернівців, який втратив перемогу в компенсований час, не досяг успіху в чемпіонаті вперше з 9 серпня, таким чином, переможна серія склала 13 поєдинків.
Другим зараз йде Чорноморець (32 бали в 15 зустрічах).