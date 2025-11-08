Шищенко – про 16-ту перемогу Буковини поспіль: «Провели не найкращий матч»
Відомий тренер знайшов негатив у повторенні унікального досягнення Баварії
близько 1 години тому
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував 16-ту перемогу команди поспіль у всіх турнірах в матчі 15-го туру Першої ліги проти запорізького Металурга (3:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Чесно кажучи, це був не найкращий наш матч в ігровому плані. Так, ми досягли потрібного результату, і я задоволений рахунком на табло, але в першому таймі нам було непросто. Ми очікували, що «Металург» гратиме від оборони – зрештою, так і сталося. Команда суперника дуже щільно діяла в захисті, і нам було складно знайти вільні зони та розкрити цю оборону. Не зовсім задоволений нашими рішеннями у першому таймі.
Добре, що забили перший гол – суперник почав грати інакше. У другому таймі з’явився простір, нам стало значно легше, ніж в першій половині зустрічі. Ми почали діяти агресивніше, швидше просували м’яч, створювали моменти. Це одразу дало результат. Загалом, важлива перемога, яка дозволила завершити перше коло на мажорній ноті.
Нагадаємо, перед цим Буковина у лобовому матчі здолала іншого претендента на чемпіонство Чорноморець.