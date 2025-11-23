Перша ліга. Розгромні перемоги Буковини, Вікторії та Прикарпаття-Благо
Сьогодні пройшли заключні поєдинки 17-го туру Першої ліги.
Вікторія вдома розгромила ФК Чернігів – 3:0. З таким же рахунком Буковина на виїзді перемогла Агробізнес, а Прикарпаття-Благо на своєму полі обіграло Фенікс-Маріуполь.
Ще в одному матчі Пробій вдома програв Лівому Берегу з рахунком 0:2.
Перша ліга, 17-й тур
Вікторія – ФК Чернігів – 3:0
Голи: Долінський, 7, Шарай, 80, Савицький, 90+2.
Агробізнес – Буковина – 0:3
Голи: Кожушко, 35, Дахновський, 54, Андрейчук, 90+1.
Пробій – Лівий Берег – 0:2
Голи: Соуза Да Сілва, 67, Венделл, 17.
Прикарпаття-Благо – Фенікс-Маріуполь – 3:0
Голи: Хома, 1, Горін, 67 (автогол), Трофимюк, 73.
