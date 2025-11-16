Головний тренер Інгульця Василь Кобін висловив думку щодо сенсаційної нічиєї в матчі 16-го туру української Першої ліги проти Інгульця (1:1). Слова фахівця передає пресслужба чернівецького клубу.

Насамперед хочу привітати своїх хлопців. Вони показали хорошу самовіддачу та характер. Ми налаштовувалися на перемогу і хотіли стати першою командою, яка завдала б «Буковині» поразки у цьому чемпіонаті. Десь наші задумки спрацьовували, десь ні. Що стосується самої гри, то перший тайм нам не вдався – десь ми діяли тактично неправильно, і «Буковина» доволі легко створювала моменти біля наших воріт.

Після перерви зробили корективи, і другий тайм був значно кращим у нашому виконанні. Функціонально команда не просіла - нам вистачило сил на всі 90 хвилин. Щоб знайти можливість зрівняти рахунок, потрібен був психологічний ресурс, дух переможця та належний фізичний стан. У підсумку маємо нічию. Так, у деяких компонентах «Буковина» виглядала краще з м’ячем, мала більше моментів, але обраний нами план загалом спрацював непогано.

Гра без форварда? Такий ми обрали план на гру. Так, у старті вийшов на позиції форварда Валерій Сад. Він довго був без ігрової практики й втратив певні кондиції, але зараз виходить на потрібний рівень у тренуваннях, і сьогодні у грі виглядав якісно та корисно для команди. Він робив багато правильних речей, як у роботі без м’яча, так і в атаці. Вважаю, що наш задум із Валерієм у ролі нападника спрацював.