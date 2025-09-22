Перша поразка з травня. ПСЖ із Забарним програв Марселю
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
ПСЖ не програвав у Лізі 1 з 3 травня 2025 року. Однак тепер столичному клубу довелося визнати перевагу Марселя.
Команда колишнього тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі здобула перемогу над ПСЖ з рахунком 1:0. На 5-й хвилині відзначився Наіф Агуерд.
Захисник збірної України Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан і провів повний поєдинок.
ПСЖ опустився на друге місце і має 12 очок, поступаючись лідеру Монако за додатковими показниками. Марсель піднявся на шосту позицію.
Ліга 1, 5-й тур
Марсель – ПСЖ – 1:0
Гол: Агуерд, 5.