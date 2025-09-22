Павло Василенко

ПСЖ не програвав у Лізі 1 з 3 травня 2025 року. Однак тепер столичному клубу довелося визнати перевагу Марселя.

Команда колишнього тренера донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі здобула перемогу над ПСЖ з рахунком 1:0. На 5-й хвилині відзначився Наіф Агуерд.

Захисник збірної України Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан і провів повний поєдинок.

ПСЖ опустився на друге місце і має 12 очок, поступаючись лідеру Монако за додатковими показниками. Марсель піднявся на шосту позицію.

Ліга 1, 5-й тур

Марсель – ПСЖ – 1:0

Гол: Агуерд, 5.