Журналіст Le Parisien Домінік Северак повідомив, чому минулого літа 2025 ПСЖ вирішив укласти контракт з українським захисником Іллею Забарним, який виступав за Борнмут.

При цьому французький клуб паралельно розглядав можливість запросити зіркового гравця оборони Ліверпуля Ібраїма Конате.

«Це технічні рішення, історії про простір для вдосконалення. Луїс Енріке вважає, що Забарний більше сумісний із ПСЖ, більше сумісний безпосередньо з ним самим, ніж Конате. Тут потрібно бути в курсі справ у професійному розумінні, тому що я, як і ви, вважаю, що Конате був би чудовим вибором. Але він би відмовився приходити, знаючи, що йдеться про підготовку до ери після Маркіньйоса.

Забарний на даний момент погодився бути запасним гравцем. Конате, з його статусом, не міг залишатися в тіні. Якщо ти приїхав з Борнмута, ти можеш погодитися бути запасним гравцем у великих матчах. Але не з Ліверпуля», – цитує журналіста Foot01.