Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке підбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (4:0). Його слова наводить RMC Sport.

Думаю, це дуже гарний початок турніру. Цей матч відображає наш стиль футболу, проти дуже сильної Аталанти, яка має фізичну міць і хорошу техніку. Вони пресингують і створюють проблеми, проте ми у чудовій формі і заслужили на цю перемогу.

Нам було непросто, але й «Аталанта» зіткнулася з дуже сильним суперником – ПСЖ. На цьому стадіоні складно грати для будь-якої команди. Найбільше мені сподобався менталітет гравців ПСЖ, адже це тільки початок турніру. Я побачив розпал пристрастей, таке не може не радувати. Ми створили багато моментів та витримали високий тиск від суперника, тому можемо пишатися підсумковим результатом.

Ми сподіваємося далеко зайти в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Наш календар схожий на смугу перешкод, але якщо повернутися на рік тому, і порівняти старт тоді і зараз... Цей сезон почався для нас набагато краще. Ми всі розуміли, як важливо добре зіграти в Лізі чемпіонів, це була заслужена перемога.

Ми знаємо, як багато означають такі матчі, в таких турнірах, коли ти зустрічаєшся з сильним суперником, але ми готові грати у свій найкращий футбол і показувати високі результати, - повідомив Енріке.