Перший матч Зінченка в основі Аякса обернувся трагедією. Відео
Олександр отримав травму на перших хвилинах
26 хвилин тому
Олександр Зінченко / Фото - УАФ
Півзахисник Аякса та збірної України Олександр Зінченко достроково залишив поле в матчі 23 туру Ередивізі проти Фортуни.
Новачок Аякса після зіткнення з опонентом не зміг самостійно підвестись та залишив поле з допомогою лікарів.
Пошкодження Зінченка ставить під загрозу його участь у березневому плей-офф за вихід на ЧС, де зіграє наша збірна.
Після першого тайму Аякс перемагає Фортуну (3:0).