Сергій Разумовський

Шахтар здобув виїзну перемогу над Хамруном Спартанс у матчі п'ятого туру Ліги конференцій з рахунком 2:0, зміцнивши свої позиції в турнірі. Помаранчево-чорні гарантували собі вихід до плей-оф єврокубку.

Наприкінці зустрічі настав особливий момент для захисника «гірників» Мар’яна Фарини. На 89-й хвилині 22-річний футболіст вийшов на поле, замінивши Іраклі Азарова, і таким чином дебютував у єврокубках на дорослому рівні. Раніше Фарина мав досвід виступів на євроарені лише у складі Шахтаря U-19, за який провів 12 матчів у Юнацькій лізі УЄФА.

У нинішньому сезоні захисник двічі з’являвся на полі в офіційних матчах першої команди, загалом провівши 91 хвилину без результативних дій. Однак поява в основному складі в єврокубковому матчі може стати важливим кроком у його подальшому розвитку.

